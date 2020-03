L'info météo du jour Une semaine encore perturbée

La semaine à venir s'annonce encore assez perturbée, notamment au nord de la Loire avec des passages pluvieux assez fréquents, surtout entre lundi soir et mardi, dans une moindre mesure mercredi et jeudi, selon MeteoNews. Les régions méridionales resteront à l'écart sous un soleil assez présent.

Ce lundi, un ciel de traîne occasionnera pas mal d'averses le matin sur la plupart des régions, tournant en neige dès 800 mètres sur les reliefs de l'est. Averses également en Corse, alors que le reste du pourtour méditerranéen restera au sec, sous le soleil avec mistral et tramontane qui souffleront fort. Le temps sera plus sec le matin des Charentes au nord-ouest, avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation pluvieuse en Bretagne et sur le Cotentin l'après-midi, gagnant rapidement du terrain vers l'est. Vent sensible, voire fort sur les côtes. Les températures seront proches des chiffres de saison.

Mardi, grisaille et pluie s'imposeront sur les deux-tiers nord du pays sous un vaste front. Les précipitations seront plus abondantes des frontières de l'est aux Alpes, plutôt faibles ailleurs notamment vers l'ouest. Le vent soufflera fort au nord de la Loire. Le temps sera plus sec sur les régions méridionales, souvent gris au sud de la Garonne, alors que le soleil brillera parmi quelques bancs de cirrus près de la Méditerranée. Les températures seront en hausse, il fera doux.

Les passages pluvieux se poursuivront mercredi et jeudi. Une accalmie plus généralisée est attendue entre vendredi et samedi avant une possible dégradation dimanche prochain, restant à confirmer toutefois. Il fera plus doux entre mardi et jeudi, surtout au sud de la Loire.

