L'info météo du jour Une semaine particulièrement chaude

Après une journée de lundi assez chahutée, la douceur ou chaleur selon les régions restera très présente tout au long de cette semaine.

Ce lundi, pluies et orages localement forts s'attarderont des Alpes aux Cévennes jusqu'au Vaucluse une bonne partie de la journée. Dans le même temps, un nouveau front instable apportera des averses parfois soutenues et orageuses des Charentes et Pays de la Loire aux côtes de la Manche jusqu'au flanc est du pays, le tout dans une ambiance venteuse. Le soleil parviendra tout de même à faire quelques belles apparitions par moments, et le temps sera plus sec dans le Sud-Ouest. La masse d'air restera très douce voire chaude en toutes régions.

Mardi, le flux de sud offrira de nouveau une petite accalmie sur le pays, avec un temps plus sec en général, même si des averses reviendront en fin de journée par la Bretagne, puis en soirée sur le flanc ouest du pays. Ailleurs, il faudra d'abord composer avec de nombreux bancs de grisailles en matinée notamment sur la moitié nord. Puis le ciel sera généralement voilé à assez ensoleillé en cours de journée, et les grisailles se morcelleront plus lentement près des frontières du Nord-Est. Les températures continueront de rester très au-dessus des valeurs de saison, et il fera même chaud dans le quart Sud-Ouest avec près de 26 à 28 degrés !

Nous serons quasiment dans les normales de juillet-août !

Dès mercredi, le thermomètre s'emballera à nouveau : 20 degrés à Lille, 22 à Paris, 23 à Nantes et Strasbourg, 25 à Lyon et Marseille, 26 à Bordeaux et Toulouse, jusqu'à 28 degrés à Ajaccio et dans le sud-ouest.

Jeudi sera tout à fait hors-normes : 20 à 26 degrés sur la moitié nord - nous serons le 27 octobre... - et des pointes à 30 degrés au sud de la Garonne. Nous serons quasiment dans les normales de juillet-août !

En très légère baisse vendredi, le thermomètre dépassera encore les 20 degrés sur les 3/4 sud du pays, jusqu'à 27 à 28 degrés sur les régions méridionales.

Et cela devrait continuer le week-end prochain avec le seuil des 25 degrés flirtant avec le Val de Loire et parfois près de 30 degrés au sud de la Garonne ainsi qu'en Provence. Nous serons parfois plus de 10 degrés au-dessus des normales la veille de la Toussaint...

Pas de chute libre du thermomètre attendue ensuite, même si une baisse progressive est envisagée. Mais tout cela est bien loin, demandant précisions et confirmation d'ici là.

