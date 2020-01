L'info météo du jour Une semaine pluvieuse et venteuse

Un courant dépressionnaire océanique se met en place toute la semaine, renouant avec des passages pluvieux fréquents et assez consistants, ainsi que beaucoup de vent

Ce lundi, les conditions se dégraderont franchement sur les trois-quarts du pays avec pluie et vent sous la douceur. Les pluies seront parfois assez copieuses. Seul le pourtour méditerranéen tirera son épingle du jeu en profitant d'un temps plus sec et lumineux, voire assez ensoleillé en dehors de quelques bancs de cirrus. Les températures seront en hausse partout, nettement supérieures aux chiffres de saison.

Bonne journée à tous ?????? pic.twitter.com/R7XsxWSLa6 — Kabac Frédéric (@Fred13105) January 27, 2020

Mardi, la perturbation nous quittera par l'est dès le début de matinée, laissant place à un ciel de rapine actif, occasionnant des giboulées fréquentes. Du grésil tombera assez fréquemment, notamment du quart nord-est à la Normandie. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu localement près de la Manche. Le ciel restera très encombré sur les massifs où la limite pluie-neige descendra jusqu'à 500 mètres. À noter des pluies prenant un caractère plus continu dans l'après-midi sur les régions du nord-ouest.

Le temps sera plus sec près de la Méditerranée avec pas mal de soleil. Les températures seront en baisse, mais restant légèrement au-dessus des moyennes de saison.

La semaine s'annonce bien agitée au passage de perturbations successives jusqu'au week-end et sans doute encore en début de semaine prochaine. Les cumuls de pluie d'ici là atteindront souvent 30 à 60 mm sur les trois-quarts nord du pays, localement 60 à 100 mm, voire davantage sur les Vosges !

La pluie est de retour ce lundi. ?Seul l'extrême sud restera au sec. ??https://t.co/qK7I66HYFr — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) January 27, 2020

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net