L'info météo du jour Une situation dépressionnaire ce jeudi

Ce jeudi, la situation météo restera dépressionnaire sur la France. Des pluies gagneront du terrain depuis le sud-ouest vers le Massif Central, le Val de Loire, puis les régions du Nord-Est tout en se renforçant ce soir et la nuit prochaine.

Meme sans haie mes parcelles seront toujours plus vivante que la nouvelle zone artificialisée juste à coté…

Et avec l’achat de cette machine je vais avoir des bandes d’herbe au milieu des plus grandes parcelles. ?? pic.twitter.com/cf4QQLKCFR