L'info météo du jour Une succession de perturbations pluvieuses toute la semaine

Les conditions météo changent dès ce lundi avec le retour de perturbations pluvieuses. Elles se succèderont jusqu'en fin de semaine. Les températures resteront douces.

Ce lundi, une petite goutte froide venue d'Italie circulera en direction d'un système dépressionnaire sur l'Atlantique. Il en résultera une dégradation généralisée des conditions sur l'ensemble du pays. Au sud, des pluies cévenoles se mettront en place, devenant de plus en plus soutenues et abondantes au fil de la journée et en soirée, entre l'Ardèche et le Gard notamment. Les pluies s'étendront aussi sur l'ouest avec le passage d'une perturbation qui s'étendra de la Bretagne à l'Aquitaine en mi-journée, puis du Centre au quart Nord-Est en fin de journée ou soirée. Les températures seront toujours douces.

L’agriculture c’est aussi s’adapter aux conditions climatiques => mauvaises conditions d’application dans les blés on profite donc de ce brouillard pour intervenir sur nos colzas #kerbflo @agritof60 @benj_thi @val_epi pic.twitter.com/7D8sqWdFmD — Maxime Buffalo (@MaximeBuffalo) November 14, 2022

Mardi, une nouvelle perturbation traversera le pays d'Ouest en Est avec des pluies assez marquées au passage avec près ou plus de 10 mm attendus en moyenne. Ces pluies seront encore un peu plus intenses lorsqu'elles arriveront sur la vallée du Rhône et Rhône-Alpes avec une vingtaine de millimètres voire davantage. Quelques éclaircies reviendront sur la façade Ouest du pays l'après-midi, voire sur le littoral Méditerranéen malgré quelques averses. Le vent de sud soufflera sensiblement et les températures seront en légère baisse mais resteront assez douces pour une mi-novembre.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net