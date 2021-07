L'info météo du jour Vendredi : un ciel nébuleux et des averses

Aujourd'hui, le ciel sera assez nébuleux sur la moitié nord du pays, accompagné d'averses. Le ciel sera plus sombre vers la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire. Il fera très beau sur la moitié sud. Demain, une nouvelle dépression accompagnera l'arrivée du week-end, notamment au nord de la Loire

Ce vendredi, la moitié nord conservera un ciel assez nébuleux et quelques averses éparses. Le ciel sera plus sombre vers la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire. Le soleil sera plus présent sur la moitié sud, plus particulièrement près de la Méditerranée où les nuages se feront bien rares. Thermomètre encore un peu juste pour la saison.

Après tout ces pluies ??, c’est enfin reparti pour la plantation des poireaux… il en reste que 60 000 à faire ???? pic.twitter.com/zNVuvCLkme — BotTrubuil (@BotTrubuil) July 9, 2021

Samedi, un minimum dépressionnaire circulera de la Manche vers le Belgique, dirigeant un front pluvieux au nord de la Loire où grisaille et pluie assez conséquente s'imposeront. Le ciel s'ennuagera des Charentes à la Lorraine, alors que le soleil s'imposera ailleurs parmi quelques petits cumulus et cirrus. Plein soleil près de la Méditerranée. Chaud sur les régions ensoleillées, un peu frais en journée sous la pluie.

