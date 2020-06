L'info météo du jour Vendredi : un temps perturbé avec nuages et pluie

Le temps sera perturbé vendredi sur quasiment toute la France. Nuages, pluies et fraîcheur seront au rendez-vous.

Ce jeudi, un temps très nuageux et humide concernera tout le pays. Des pluies copieuses et des orages se déclencheront dans le sud-est, notamment de la Provence-Côte d'Azur au sud des Alpes. Averses et orages éclateront assez fréquemment du sud-ouest au nord-est, alors que grisaille et petites pluies se produiront au nord de la Seine. Les Pays de la Loire et la Bretagne resteront à peu près au sec sous quelques éclaircies. Le thermomètre est en chute libre.

35 mm Craon 53 ça fait du bien , ouf pour les cultures et prairies !

Et on va respirer, enfin . pic.twitter.com/QJT1N0ljaN — GIGON Yves (@GigonYves) June 4, 2020

Vendredi, le temps restera bien perturbé avec nuages et pluie quasiment partout. Quelques éclaircies réapparaîtront en journée des côtes de la Manche vers le Val de Loire. Le soleil brillera en revanche près de la Méditerranée malgré un voile de cirrus, sauf sur le sud de la Corse où une tendance orageuse se maintiendra. Le vent soufflera sensiblement. Il fera bien frais pour la saison.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net