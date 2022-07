L'info météo du jour Vers une semaine caniculaire

L'anticyclone s'installe en situation de blocage sur l'Europe Occidentale, associé à une puissante dorsale d'altitude se mettant en place de l'Afrique du Nord à la mer du Nord. Dans le même temps, une dépression se placera près du Portugal, faisant office de pompe à chaleur. La semaine à venir s'annonce largement estivale avec beaucoup de soleil en toutes régions et des températures en hausse quasiment constante jusqu'au week-end prochain, voire jusqu'en début de semaine suivante.

Le seuil des 35 degrés sera déjà atteint et dépassé lundi du sud de la Garonne à la Provence, avec des pointes à 37-38 degrés. Ailleurs, on notera par exemple 27 degrés à Strasbourg, 28 à Lille, 30 à Paris et Brest, 31 à Lyon, 32 à Poitiers ou encore 34 degrés à Nantes.

Mardi, l'isotherme 35 degrés remontera vers les Pays de la Loire et le Centre-Val de Loire, flirtant avec le Bassin Parisien (33-34 degrés prévus dans la capitale). Dans l'intérieur des Landes, du Languedoc-Roussillon ou encore de la Provence, des pics de 36 à 39 degrés seront probables.

Mercredi verra les 35 degrés gagner l'Ile-de-France depuis l'ouest et le sud-ouest, et toujours des pointes à 37-38 degrés dans les Landes. La chaleur reculera un peu en revanche dans l'arrière-pays Méditerranéen (32 à 36 degrés).

Le thermomètre baissera un peu sur le tiers nord du pays jeudi. Au contraire, il repartira à la hausse au sud de la Loire. Il fera 35 à 40 degrés du sud de la Vendée au pied des Pyrénées et de la moyenne vallée du Rhône à l'arrière-pays Méditerranéen.

Moisson 2022, mélange blé/féverole. Le blé pour les gens, la féverole pour les vaches ! pic.twitter.com/RUaqO9KwDD — Mathieu Courgeau (@MathieuCourgeau) July 11, 2022

La journée de vendredi s'annonce à nouveau torride avec des valeurs à la hausse : 35 degrés et plus au sud d'une ligne Nantes-Lyon. Les 40 degrés devraient même être dépassés assez facilement dans les Landes et l'arrière-pays Méditerranéen (jusqu'à 41-42 degrés).

La fiabilité chute à partir de samedi. Le pic de chaleur caniculaire devrait se produire entre le week-end et lundi 18 juillet. Le seuil de 40 degrés pourrait alors être atteint et dépassé sur les 2/3 voire les 3/4 de la France, ce qui serait exceptionnel. Des pointes à 45-46 degrés sont envisagées en Aquitaine, et jusqu'à 42-43 degrés jusqu'en région Parisienne, un peu à l'image du 25 juillet 2019 (42,6 degrés alors atteints à Paris).

MeteoNews reviendra régulièrement sur cet épisode caniculaire en affinant ses prévisions ces prochains jours.

