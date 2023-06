Envies, parcours, enjeux : Delphine et Constance racontent leur installation

Pourtant du milieu agricole, Delphine et Constance n'ont pas pris la voie la plus directe pour s'installer en agriculture. L'une a suivi des études agricoles, l'autre non. Pas attirée de prime abord par le métier, l'une a eu le déclic en rencontrant son mari, mais a préféré travailler d'abord dans le para-agricole, l'autre pendant un stage en lien avec une exploitation. Mais toutes deux ont repris une ferme loin de leur département d'origine, et des productions développées par leurs parents, l'une en hors cadre familial et l'autre derrière son père malgré tout.

L'une a trouvé la ferme via le RDI (répertoire départ installation), pour l'autre, c'est une transmission familiale. Foncier agricole, cheptel, matériel, financement... Delphine et Constance expliquent comment se sont passées les cessions, ainsi que le rôle des cédants et de l'accompagnement par les OPA.

Outre la reprise, Delphine et Constance doivent faire face à bien d'autres problématiques comme s'intégrer dans une nouvelle région, concilier vie professionnelle et personnelle, et s'adapter au changement climatique...

Source : table ronde "Agriculture : à chacun son installation", organisée dans le cadre de la 6e journée installation/transmission qui s'est tenue lors du Salon de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine 2023, en replay sur le site web salon-agriculture.fr.