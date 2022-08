Multiplication et production de semences Actura et Valfrance signent un accord de partenariat

Actura et Valfrance ont signé, le 3 août 2022, un accord de partenariat pour la multiplication et la production de semences certifiées, autogames et hybrides, en céréales à paille.

Cet accord s'inscrit dans la continuité d'une relation commerciale existante entre Valfrance et un certain nombre d'entreprises du réseau Actura. Les deux partenaires précisent leur volonté de « maîtriser leurs capacités de production, de sécuriser leurs volumes de semences et d'investir pour s’adapter aux enjeux de demain ».

« Avec l’ambition de devenir des acteurs majeurs de la production de semences, cette signature de partenariat constitue la première étape d’un projet semences plus global. À terme, celui-ci doit permettre la création d’un pool d’outils modernes et performants en prenant en compte les préoccupations environnementales, réglementaires et sociales portées par une démarche RSE », précisent-ils.

À ce jour, « cet accord permet à Actura d'entrer dans le métier de la production de semences en démarrant la multiplication avec un partenaire performant et de répondre aux besoins des entreprises de son réseau. Le réseau maintient aussi son ambition de construire une nouvelle usine, portée par sa filiale Agrasem ».

Du côté de Valfrance, la coopérative basée au sud de l'Oise a inauguré sa nouvelle usine de semences le 22 juin dernier. « Ce projet traduit l'ambition de Valfrance d’investir dans un outil plus performant, plus flexible, permettant de s’ouvrir aux marchés en devenir, mais aussi de répondre au mieux aux attentes de ses sociétaires et de ses partenaires historiques. Forte de cette nouvelle usine de production de semences, la coopérative vise avec cet accord, à sécuriser son investissement et les productions de semences pour ses sociétaires, avec une progression des volumes mis en terre comme source de valeur ajoutée. »

