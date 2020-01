Biofertilisants Agronutrition obtient trois nouvelles homologations d'activateurs de sol

Agronutrition vient d'annoncer l'homologation par l'Anses de trois nouveaux biofertilisants : Amylis, Basesos Liquendo et Optyz.

« Conçues par notre laboratoire de biotechnologies du sol, ces trois solutions bactériennes permettent d'activer la vie du sol », présente Agronutrition dans un communiqué. L'objectif : « profiter à la fois aux organismes du sol mais également aux cultures ». Parmi ces trois solutions :

« Amylis est composé de bactéries performantes assurant la fixation d’azote atmosphérique et le piégeage des nitrates »

et le » « Baseos Liq endo est composé de trois bactéries sélectionnées qui activent la solubilisation du phosphore du sol , stimulent l’assimilation d’éléments fertilisants et la production de phytohormones »

est composé de trois bactéries sélectionnées qui activent la , stimulent l’assimilation d’éléments fertilisants et la production de phytohormones » « Optyz est à utiliser en traitement de semences. Il est composé de deux bactéries uniques qui améliorent la faculté germinative, assure un effet enracineur et accélérateur de la levée et stimulent l’assimilation des éléments nutritifs ».

Ces solutions s'appuient sur « neuf ans de recherche sur le sol et ses capacités naturelles pour isoler, caractériser et sélectionner les bactéries d'intérêts », précise Christelle Venant-Valéry, responsable développement et marketing d'Agronutrition.

