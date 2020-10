Traitement des plantes Amoeba veut faire homologuer son biocontrôle naturel aux USA

• AFP

La société française Amoeba a annoncé jeudi avoir lancé la procédure d'homologation aux États-Unis de sa méthode de lutte contre les maladies des plantes dues aux champignons, qui repose sur l'utilisation d'une amibe.

Amoeba, qui a connu de nombreuses désillusions pour faire approuver son traitement dans d'autres applications, espère une réponse de l'agence américaine de protection de l'environnement EPA en 2022. Elle avait engagé une démarche similaire auprès des autorités européennes en mai.

Les champignons sont à l'origine de la plus grande partie des maladies des plantes (pourriture grise, cloque, mildiou, oïdium, rouille, tavelure...) Amoeba promeut comme option alternative aux produits chimiques l'utilisation d'une amibe, Willaertia magna C2c Maky, initialement isolée dans les eaux thermales d'Aix-les-Bains (Savoie).

Contrairement à d'autres amibes capables de détruire des micro-organismes, elle est présentée comme non pathogène et non toxique.

