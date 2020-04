Phytosanitaires Antoine Meyer désormais PDG de Sumi Agro Europe

Antoine Meyer, actuellement président de Sumi Agro France et ancien président d'IBMA France, est nommé depuis le 1er avril 2020, président directeur général de Sumi Agro Europe (Londres), tout en conservant la présidence de Sumi Agro France.

Depuis le 1er avril 2020, Antoine Meyer est nommé président directeur général de Sumi Agro Europe. Il succède à M. Tomoaki Tetsu, qui a été promu directeur général de la division des sciences de la vie de Sumitomo Corporation à Tokyo.

« L'équipe de direction de Sumi Agro Europe à Londres est aussi renforcée avec l'arrivée de M. Koji Ichinose, en tant que vice-président exécutif de Sumi Agro Europe depuis le 1er avril 2020. [...] Dans le cadre de cette évolution, Thierry Castel, actuellement directeur du marketing et du développement de Sumi Agro France, est également nommé vice-président de Sumi Agro France, et Céline Barthet, actuellement directrice des affaires réglementaires de Sumi Agro France, est désormais directrice des affaires réglementaires et du développement de Sumi Agro France. [...] Le poste de directeur marketing de Sumi Agro France est ouvert aux candidatures externes », précise la firme dans son communiqué.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net