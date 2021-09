Fongicide céréales BASF dresse le bilan de la campagne 2020/2021

BASF dresse un bilan de la campagne fongicide céréales 2020/2021, « marquée par une pression maladive tardive, mais plus pénalisante que l'an passé ».

BASF fait le point sur la campagne fongicide céréales 2020/2021, dont « le marché a légèrement augmenté par rapport à l'an passé ». Au-delà de la progression des surfaces, « on constate une augmentation de la nuisibilité septoriose de 50 % entre 2020 et 2021 ».

« Les nuisibilités moyennes ajustées (nuisibilité observée sur le réseau d'essais BASF, ajustée aux rendements moyens en France) sont de 11,9 q/ha pour les blés (vs 8,8 q/ha en 2020) et de 10,6 q/ha pour les orges d'hiver (vs 6,1 q/ha en 2020) », précise la firme. Dans ce contexte, « la gamme fongicide céréales de BASF a gagné 1,9 point de part de marché, notamment avec Revystar XL. Ce dernier est devenu le premier produit du marché, avec plus de 700 000 ha traités ».

Perspectives pour la campagne suivante

Avec ce produit, BASF entend proposer une solution pour contrôler notamment « toutes les souches de septoriose. Pour les agriculteurs souhaitant économiser le traitement septoriose de début de cycle (1-2 nœuds), Revystar XL apporte efficacité et rendement en permettant de réduire l’IFT*. À titre d’exemple, 0,75 l/ha de Revystar XL c’est seulement 0,5 d’IFT/ha ». La firme rappelle : « ces dernières années, le progrès génétique a permis l'obtention de variétés moins sensibles à la septoriose. Plus que jamais, le traitement pivot de la protection des blés est le traitement au stade "dernière feuille étalée. » Pour BASF, il est important de « protéger prioritairement les 2 dernières feuilles du blé, car elles contribuent pour 65 % au rendement final de la céréale ».

Sur orges, c'est l’association Revystar XL + Comet 200 qui est mise en avant pour son efficacité « sur toutes les maladies majeures des orges : la rhynchosporiose, l’helminthosporiose et également la ramulariose qui est de plus en plus observée. La substance active Revysol, contenue dans Revystar XL, est très efficace sur la ramulariose et permet de préserver le rendement des orges (jusqu’à 12,8 q/ha dans les essais BASF en 2021) ».

* IFT : indice de fréquence de traitement

