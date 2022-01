Programme Testing4Ag Bayer à la recherche des produits de protection de culture de demain

À partir du 12 janvier 2021, Bayer invite les chercheurs du monde entier « à soumettre de nouveaux composés phytosanitaires via le nouveau programme Testing4Ag ».

« L'ambition de Bayer Crop Science est de développer la nouvelle génération de produits de protection des cultures, répondant à la fois aux besoins des agriculteurs et de la société, avec un impact environnemental moindre, affirme Rachel Rama, responsable recherche small molecules de la firme. On ne peut pas faire ça tout seul, toute aide est la bienvenue et c'est pour cela qu'on lance Testing4Ag ».

« Chez Bayer Crop Science, nous pensons que chaque innovation passe par la collaboration », ajoute Simon Maechling, responsable innovation chez Bayer. Le programme Testing4Ag ouvre ainsi la possibilité aux scientifiques du monde entier, universitaires, académiques... de soumettre de novelles idées, afin que Bayer les mette en test. « Ces chercheurs et institutions conservent tous les droits sur toute propriété intellectuelle potentielle », précise la firme.

