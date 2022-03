Phytosanitaires Certis Europe et Belchim Crop Protection viennent d'annoncer leur fusion

Mitsui and Co., Ltd. vient d'annoncer la naissance de la nouvelle société Certis Belchim, issue de la fusion de sa filiale européenne Certis Europe avec sa récente acquisition Belchim Crop Protection.

« C ertis Belchim combine les atouts de deux entreprises bien établies pour créer une nouvelle force dans le domaine de la protection des cultures », indique la nouvelle organisation. « Elle s'appuiera sur un portefeuille de produits large et innovant basé sur la R&D japonaise, des produits propriétaires acquis et développés en interne, des produits du groupe Mitsui AgriScience, des fournisseurs partenaires stratégiques, et une gamme de produits Biorationals et leader sur le marché. »

Nous sommes fiers de vous annoncer la création d'une nouvelle entreprise : Certis Belchim ! Née de la #fusion de Certis Europe et Belchim Crop Protection. #merger #mitsui #growingtogether ?? Pour en savoir plus : https://t.co/udbv8GJAUq pic.twitter.com/5tZCrxZhva — Certis France (@CertisFrance) March 24, 2022

« Tous les actionnaires des anciennes sociétés continueront à participer en tant qu'actionnaires de Certis Belchim. Les détails de la participation dans la nouvelle société sont les suivants : Mitsui AgriScience International S.A. (67 %); Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. (15 %), Nippon Soda (10 %), Mitsui Chemicals Agro Inc. (6 %) et Kumiai Chemical Industry Co. Ltd. (2 %). Mark Waltham, actuellement CEO de Certis Europe et de Belchim Crop Protection, sera nommé CEO de Certis Belchim B.V., qui conservera ses bureaux et fonctions à Utrecht, aux Pays-Bas, et à Londerzeel en Belgique. »

