Soja Chez Saatbau France, « une gamme adaptée du Sud jusqu'au Nord »

Pour accompagner le développement de la culture de soja dans l'Hexagone, Saatbau propose un large catalogue de variétés allant du groupe 0000 ou groupe I et s'adaptant ainsi du sud jusqu'au nord de la France.

« La culture du soja continue à progresser en France et a atteint environ 180 000 ha en 2020. Et cela ne devrait pas s’arrêter avec le développement de la demande et la mise en place du plan protéines visant à améliorer notre souveraineté en protéines végétales ! Ajouter à cela une plante intéressante d’un point de vue environnemental : peu d’intrants et pas d’engrais, la plante vivant en symbiose avec une bactérie capable de fixer l’azote de l’air », met en avant le groupe Saatbau.

« Sélectionneur majeur en soja non OGM en Europe », il propose « un large catalogue allant du groupe 0000 ou groupe I. Depuis deux ans, nous proposons nos variétés à l’inscription au catalogue français (4 variétés inscrites en 2 ans) et une partie de sa gamme est testée dans le réseau Terre Inovia, indique Saatbau. Ambella et Adessa, nouvelle variété du groupe 0000, permettent de cultiver le soja dans un quart nord-ouest de la France ou en dérobé dans les zones au sud de la Loire. Dans le groupe 000, Aurelina (variété conseillée Terre Inovia) est une valeur sûre en rendement et en protéines. Abaca, début de groupe, arrive en nouveauté à essayer. Inscrites en France en 2020 dans le groupe 00, Abiola (meilleur note protéine Terre Inovia à 44 %) et Adelfia (103,1 en rendement protéines) complètent la gamme avec Albenga (conseillée par Terre Inovia), Altona (106,3 % en rendement) et Bettina. Dans le groupe 0, Kristian obtient la meilleure note en rendement du réseau Terre Inovia avec 109 %. Enfin, Ananda complète la gamme en groupe I avec sa bonne tenue à l’égrenage ».

« Toutes ces variétés sont commercialisées pré-inoculées ou non, et une partie d’entre elles sont proposées en semences bio. »

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net