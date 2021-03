Dans le Sud-Ouest Construction du premier centre de technologies appliquées aux semences en Europe

Corteva Agriscience a annoncé, le 24 février dernier, avoir démarré la construction d’un nouveau centre de technologies appliquées aux semences (CSAT) dans le sud-ouest de la France, avec « pour objectif d'aider les agriculteurs européens à réussir l’implantation de leurs cultures et à préserver leurs rendements ».

« Le Centre d'Aussonne (Haute-Garonne) sera le premier en Europe et le troisième dans le monde. Il devrait être opérationnel au cours du premier semestre 2022 et se concentrera sur le développement de services d’expertise pour les semences, avec un important investissement scientifique en matière de nouvelles solutions de traitement des semences pour aider les agriculteurs à relever les défis d'un secteur agricole en mutation », explique Corteva Agrisciences. « Nos CSAT sont à la fois des laboratoires, des centres d'expérimentation et des usines de traitement des semences. Ils mettent en œuvre des procédés rigoureux pour la recherche, la formulation et les essais en conditions réelles de nos technologies appliquées aux semences. Ces capacités permettent d’optimiser la protection des semences et de résoudre certaines impasses pour les exploitations agricoles, ce qui représente une valeur ajoutée pour les producteurs. »

Nous démarrons la construction du nouveau Centre de Technologies Appliquées aux Semences situé dans le sud-ouest???? Une protection des semences pour une bonne implantation des cultures aidant les #agriculteurs??‍?? #européens à préserver leurs rendements #KeepGrowing #CSAT #SAT pic.twitter.com/VK6SLhY08m — Corteva France (@CortevaFR) March 3, 2021

« Parce que les technologies de traitements de semences consistent en un traitement spécifique sur les semences plutôt qu’une application sur les parcelles, elles contribuent à réduire l'empreinte environnementale de l'agriculture », a déclaré Andre Negreiros, responsable des technologies de traitements des semences, Europe, pour Corteva Agriscience. « Corteva Agriscience s'engage à innover. C'est pourquoi nous investissons près de 5 millions d'euros dans ce projet, dans le cadre des efforts visant à renforcer notre offre de semences. »

La firme a également profité de l'occasion pour annoncer plusieurs avancées concernant ses différents produits de protection de semences dans toute l'Europe, et parmi elles : l'obtention récente de l'autorisation de mise en marché de Lumiflex, traitement fongicide des semences de maïs en France.

