Agrofourniture La fusion de Sicapa et Union Terres de France officialisée : création d'Inoxa

Initiée au début de 2018, la fusion des deux centrales d'achats Sicapa et Union Terres de France est désormais officielle, avec la création d'Inoxa au 1er juillet 2020.

L'entité Inoxa regroupe l'ensemble des personnels, des activités, des filiales et participations de Sicapa et d'Union Terres de France (UTDF). « L’ensemble des groupes précédemment adhérents de UTDF ou actionnaires de Sicapa sont ainsi devenus les nouveaux actionnaires d’Inoxa », précise la nouvelle entité dans un communiqué. Inoxa est une SAS au capital de 3 206 144 €, avec directoire et conseil de surveillance, dont le siège social est à Saint-Quentin (Aisne). L'entité est présidée par Bertrand Hernu, avec comme vice président Jean-François Gaffet, respectivement présidents des groupes Advitam et Noriap. Emmanuel Fremy est directeur général et président du directeur, il est accompagné d'Alain Fremy, en charge de piloter les projets de développement de la phase 2 d’Inoxa.

« Leader national de l'agrofourniture »

« À travers ses actionnaires, Inoxa étend son activité sur le territoire agricole allant du Gâtinais à la frontière belge et de l’estuaire de la seine à la Champagne. Cette représentativité lui permet d’affirmer d’emblée sa position de leader national avec 750 millions d’achats, soit environ 20 % de l’ensemble de l’agrofourniture française, mais aussi plus spécifiquement des positions très fortes en céréales, colza et cultures industrielles. Cette puissance d’achat et d’orientation stratégique des marchés sera mise au service des 35 000 agriculteurs, adhérents ou clients des 22 distributeurs actionnaires1. » « Inoxa a fait l’objet d’un processus de création basé sur l’ouverture, la participation et la co-construction, indique Bertrand Hernu, président d'Inoxa. Cet état d’esprit fait partie de l’ADN d'Inoxa, structure conçue au service de la distribution agricole du grand quart nord-ouest centre de la France, mais aussi au service des industriels désireux de diffuser efficacement leurs innovations sur ce marché. »

« Le changement doit être facteur de progrès »

« Deux ans de réflexion approfondie » ont été nécessaires pour concevoir Inoxa, ajoute Emmanuel Fremy, directeur général d'Inoxa. « Deux ans pendant lesquels les évènements ont été nombreux : suppression des 3R, loi sur la séparation du conseil, crise du Covid, amplification des ruptures technologiques (numérique, biocontrôle), amplification des interrogations économiques et sociétales... » Pour le directeur général, « le changement doit être facteur de progrès, d’un progrès qu’il faut semer, qu’il faut développer et dont il faut récolter les fruits ... en un mot qu’il faut cultiver. À ce titre, les équipes techniques de Sicatech et Terrience vont constituer, à travers Inoxatech, un pôle majeur d’expérimentation, et capable de réaliser près de 600 essais par an. Des équipes techniques dédiées, mais aussi des méthodes rénovées, et surtout des moyens nouveaux alloués à la prospective, à l’analyse des marchés, à la veille et à l’innovation de rupture, ... Inoxa sera, dès son origine, un lieu de création et de partage, pour faire émerger l’agriculture de demain, une agriculture moderne et réconciliée avec la société, une agriculture productive et rentable, une agriculture diversifiée, soucieuse des attentes des consommateurs locaux, mais aussi attentives aux grands marchés mondiaux ».

