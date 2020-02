Système de lavage de mains Découvrez le S-Clean, désormais disponible pour tous les agriculteurs

Conçu et développé par Syngenta et Solhead en lien avec des agriculteurs, le lave-mains S-Clean est désormais disponible sur la plateforme d’e-commerce shop.solhead ainsi que chez les distributeurs qui le proposent.

Après deux années de développement et de tests en situation réelle, le lave-mains S-Clean est maintenant accessible pour tous. Il est « destiné à être fixé sur la barre de montée en cabine du tracteur ainsi que sur de nombreux autres matériels (épandeurs à engrais, semoirs, moissonneuses batteuses, etc…) », et comprend un porte-savon liquide et un robinet à double vanne Twixper (brevet Solhead), « constitué d’une vanne rouge pour ouvrir l’eau lorsque les mains sont sales et d’une vanne verte pour fermer l’eau lorsque les mains sont propres », présente Syngenta dans un communiqué. Son réservoir de 3 litres permet 5 à 10 lavages.

« Le S-Clean vient élargir une gamme d’outils pratiques, adaptés aux besoins et aux conditions de travail des agriculteurs et développés en commun avec Solhead. Il s’agit notamment d’Héliosec, système de gestion des effluents phytosanitaires par déshydratation naturelle reconnu par le ministère de l’écologie, des équipements MobiPhyt Préparer et MobiPhyt Confort qui améliorent l’ergonomie au travail ainsi que de Quali’Drop, système facilitant le réglage des pulvérisateurs en vigne et arboriculture », ajoute Syngenta. Le prix unitaire du S-Clean est de 138 € HT franco de port.

