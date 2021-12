Variétés de maïs grain et fourrage Des maïs 100 % dentés farineux chez LBS Seeds

LBS Seeds poursuit toujours le développement de ses hybrides maïs « Dent'Innov », 100 % dentés farineux sur les marchés grain et fourrage. Retrouvez plus de détails sur l'offre du semencier pour les semis 2022.

LBS Seeds continue le déploiement de sa gamme « Dent'Innov » : des maïs 100 % dentés farineux qui se déclinent sur les créneaux très précoce à demi-précoce. Sur le marché fourrage, ces variétés accompagnent « la recherche d'autonomie alimentaire ». En effet, dans les rations mélangées avec ajout de fourrages, « leur richesse en amidon reconcentre en énergie et cela amène de l'énergie rapidement disponible dans le rumen », rappelle Jason Massol, chef produits multi-espèces. À noter aussi : « la fenêtre de récolte est plus grande (entre 32 et 40 % de MS), c'est plus facile et cela répond à la problématique de la disponibilité du matériel de récolte ». Et l'amidon étant « très rapidement digestible, il est possible d'ouvrir le silo plus rapidement ».

Pour les semis 2022, LBS Seeds annonce l'arrivée de plusieurs nouveautés : LBS 1730 (charnière très précoce-précoce), les variétés précoces LBS 2526, LBS 2981 et LBS 2941, et enfin la variété demi-précoce LBS 3311. Retrouvez aussi une gamme Dent'Innov sur le marché grain : « ces variétés sont caractérisées par une vitesse de dessication exceptionnelle. Elles sont notamment recommandées pour le grain humide broyé ou l’ensilage épis, le grain denté se broyant très facilement », précise Jason Massol. Quatre nouveautés à prendre en compte pour les prochains semis : LBS 2964, LBS 2941 et LBS 3374 sur le créneau précoce et LBS 3311 en demi-précoce.

L'offre LBS sera complétée pour les semis 2022 par deux variétés de maïs grain dentées demi-précoces : LBS 3759 (en milieu de groupe) dotée d'un « bon comportement en toutes situations » et LBS 3415 (en fin de groupe) affichant « un très haut potentiel de rendement ». Sur le créneau demi-tardif, retrouvez également LBS 4988 (en début de groupe) et LBS 4594 en fin de groupe. Cette dernière présente un « excellent potentiel de rendement » et un « très bon comportement en conditions stressantes ».

