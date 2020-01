« De l'agriculteur à l'agriculteur » Farmsaat arrive sur le marché français avec un mode de distribution innovant

Le semencier allemand Farmsaat débarque sur le marché français avec une nouvelle gamme de semences de maïs. Il entend « rompre avec les circuits classiques » de la distribution en s'adressant directement aux agriculteurs « via un réseau de partenaires agricoles locaux ».

Avec ce mode de distribution « de l'agriculteur à l'agriculteur », Farmsaat entend « répondre à une demande forte des agriculteurs dans l’attente d’innovation en matière de distribution des intrants ». « Les agriculteurs aspirent à plus d’autonomie, de libre choix, à un meilleur prix tout en préservant la qualité et le meilleur de la génétique pour leurs cultures, explique Patrice Goasmat, directeur France de Farmsaat, en charge du développement de partenaires pour l'Hexagone. Pour preuve, plus de 50 % des agriculteurs ont déjà acheté leurs intrants sur internet et nombreux sont ceux à rejoindre des groupements d’achat. En impliquant l’agriculteur directement dans la vente et l’achat de nos semences, nous lui donnons le pouvoir de décider, de choisir en toute indépendance et simplicité, et pour les partenaires de se dégager un revenu complémentaire ». Le semencier a déjà mis en place ce schéma de distribution dans plusieurs pays d'Europe de l'Est et du Nord, comme en Pologne, Belgique et Hollande.

Pour les semis 2020, Farmsaat propose donc aux agriculteurs français « des semences de maïs hybride, sélectionnées en Allemagne selon des méthodes de croisement traditionnelles et sans utilisation de génie génétique. Elles sont ensuite multipliées en plein champ en France. La gamme, destinée à l’agriculture conventionnelle et biologique, comprend des variétés très précoces, précoces et demi-précoces adaptées à l’ensilage, au maïs grain sec et humide et à la méthanisation », précise le semencier allemand. « Les variétés de semences de maïs proposées sur le marché français figurent au Catalogue européen des espèces et variétés et pour certaines au Catalogue français. Farmsaat est membre de l’Union française des semenciers (UFS) ».

Pour en savoir plus sur le mode de distribution du semencier Farmsaat, retrouvez le schéma ci-dessous.

