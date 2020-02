Écodéveloppement FMC propose un nouvel emballage sans bouchon doseur à usage unique

Pour réduire son impact sur l'environnement, FMC a fait le choix d'un nouvel emballage sans bouchon doseur à usage unique sur les packagings de ses herbicides. L'objectif : diminuer la quantité de déchets plastiques utilisés.

Grâce à cette décision, FMC peut multiplier par deux le nombre de flacons d'herbicides (à base de sulfonylurées en formulation solide) par carton. Résultats : « la consommation d'énergie des véhicules de transport, les émissions de CO 2 et l'empreinte sur l'environnement sont ainsi réduites », présente la firme dans un communiqué.

« Ce nouvel emballage sans bouchon doseur à usage unique s’accompagne également d’une volonté de FMC de privilégier une mesure précise des herbicides à base de sulfonylurées en formulation solide. Des balances seront ainsi fournies pour favoriser des doses plus précises et limiter les erreurs (5 à 15 % d’erreur avec des bouchons doseurs). Pour une maîtrise des adventices optimale et un désherbage de qualité, il est nécessaire d’utiliser la bonne dose de produit, sur la bonne cible », rappelle FMC.

La firme prévoit également d'accompagner les agriculteurs dans l'utilisation des herbicides avec la sortie prochaine de l'outil d'aide à la décision Evalio HerbiXpert spécialement dédié. Cet outil permettra « d'obtenir simplement et rapidement la bonne dose de chaque herbicide, en fonction de la parcelle et des cibles ». Plus d'infos à venir bientôt.

