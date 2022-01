Biostimulation Gaïago reçoit l'homologation de son prébiotique de sol Nutrigéo

Spécialiste de la revitalisation des sols, Gaïago annonce avoir obtenu l'homologation en France pour son prébiotique des sols Nutrigeo. Selon son créateur, ce biostimulant contribue à l'amélioration de la structure des sols, la fertilité et la croissance des cultures.

« L'Anses a homologué Nutrigeo en décembre 2021. [...] Ce prébiotique des sols permet d’accélérer la multiplication des micro-organismes humificateurs et d’activer des enzymes du sol. La flore stimulée permet la création d’humus stable et la libération des éléments minéraux indispensables à la nutrition de la plante, ainsi que l'augmentation de la micro-porosité du sol », explique Gaïago dans un communiqué.

D'après des essais menés depuis 2020 en France et en Europe, l'entreprise constate une « amélioration de la structure des sols en situation de compaction dans 86 % des cas, en moins de 6 mois (tests sur plus de 3 000 parcelles, en plein champ dans tout type de sol et sur tout le territoire). L’effet est également bénéfique pour les cultures avec une augmentation de l’assimilation par la plante de minéraux ou oligoéléments (augmentation de 10 à 40 % des minéraux essentiels pour la plante comme le soufre, le bore, le potassium). Cet ensemble de bénéfices conduit logiquement à un meilleur rendement mesuré en pomme de terre (+ 7 %), colza (+ 4,5 %) ou encore maïs (+ 5 %) dès la première année ».

« Avec nos partenaires distributeurs, Nutrigeo est désormais disponible à la vente partout en France, sur tous types de cultures, pour revitaliser les sols à grande échelle et accélérer la transition agroécologique », précise Olivier Antonin, directeur commercial de Gaïago.

