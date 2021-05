Outil d'aide à la décision Identifier le risque piétin-échaudage en quelques clics avec BonAtitude

Certis entend aller plus loin dans l'accompagnement des agriculteurs face au risque piétin-échaudage avec son nouvel outil d'aide à la décision : BonAtitude.

« Si l'on sait que certaines situations favorisent l'apparition du piétin-échaudage - rotations paille sur paille, sols légers ou calcaires, hivers doux et humides -, comment être sur de devoir intervenir ou pas, sans mettre en péril son potentiel récolte ? », indique Certis. Pour accompagner les agriculteurs dans cette prise de décision, la firme lance un nouvel outil d'aide à la décision (OAD) : BonAtitude.

« Grâce à BonAtitude et sa grille digitale d’évaluation de la maladie, on connaît le risque piétin-échaudage en quelques clics », explique Vanessa Denaud, chef marché TS. L'agriculteur renseigne le code postal, « l’outil analyse alors le risque pédo-climatique. BonAtitude propose ensuite à l’agriculteur de choisir entre trois périodes de semis, qui correspondent chacune à des critères de risque spécifiques. Une fois la date semis et la rotation renseignées, le risque piétin à la parcelle est immédiatement calculé ».

La firme rappelle que « protéger le capital rendement des parcelles de blé tendre, de blé dur ou encore d'orges contre cette maladie est capital dès le semis. En effet, seule la lutte préventive est possible, en s'appuyant sur des bonnes pratiques et le seul traitement de semences fongicide du marché, Latitude XL ».

L'outil BonAtitude est disponible gratuitement disponible sur le site web de Certis, sous forme de web app. Elle peut également être installée sur smartphone.

