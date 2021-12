Variétés de maïs grain et fourrage KWS développe son offre en grain denté

KWS développe de plus en plus son offre en maïs grain, notamment en grain denté, précise Rémy Merceron, chef produit maïs. Pour les semis 2022, sept nouveautés font leur entrée sur ce créneau. Le semencier présente aussi une nouveauté sur le marché fourrage.

Plutôt connu sur le marché corné-denté, KWS lance sept hybrides grain denté pour les semis de maïs 2022, qui ont notamment pour point commun « un excellent état sanitaire », indique Rémy Merceron. Parmi ces nouvelles variétés :

- KWS Kavalier sur le créneau très précoce, avec un « excellent état sanitaire. La dessication du grain est très rapide » ;

- Les variétés précoces KWS Camillo, KWS Aldo et KWS Atrezzato. La première se distingue par « une très bonne résistance aux verses et un très bon état sanitaire ». Avec sa vitesse de dessication très rapide, KWS Aldo « valorise les conditions stressantes en zone chaude ». Et de son côté, KWS Atrezzato est recommandé aussi bien « en conditions froides ou chaudes, pou les potentiels élevés comme faibles ».

- KWS Idylio en demi-précoce, se caractérise « par un gros potentiel et une très bonne tolérance à la verse » ;

- KWS Lusitano1, variété demi-précoce à demi-tardive, inscrite au CTPS en un an. Elle est particulièrement remarquée « par sa rusticité, son stay-green et sa souplesse d'utilisation » ;

- KWS Falco parmi les variétés demi-tardives et « son look épi bien spécifique », cette variété fait preuve « d'une grande stabilité de performances ».

Dans sa gamme grain, KWS peut également compter sur plusieurs « valeurs sûres » dont KWS Gustavius1 et Dentrico1 sur le créneau très précoce, ainsi que Kolossalis1, « une référence tant en grain qu'en fourrage ». À voir aussi : KWS Jaipur1 et KWS Nostro1 (précoces), KWS Antonio1, « variété demi-précoce de référence pour les hauts potentiels ». Retrouvez KWS Inteligens1 dans les variétés demi-tardives et KWS Selecto, sur le créneau tardif avec « une très bonne tenue de tige ».

Plus4Grain pour les parcelles à fort potentiel

En parlant de parcelles à fort potentiel, KWS a créé en 2021 le label Plus4Grain (lire « Plus for grain »), sous lequel il regroupe « les hybrides capables d'atteindre les meilleurs rendements sur plusieurs années ». Le semencier met en avant « un comportement agronomique exemplaire, particulièrement en fin de cycle, avec des composantes de rendement maximisées (nombres de grains/m² et poids de mille grains) ».

Cette gamme compte sept variétés hybrides pour les semis 2022 : Dentrico, KWS Gustavius, KWS Atrezzato, KWS Aldo, KWS Camillo, KWS Idylio et KWS Inteligens.

Et sur le marché fourrage ?

Du côté du maïs fourrage, Ileo KWS poursuit son développement dans la gamme des ultra-précoces, ajoute Rémy Merceron. Sur le créneau très précoce, les valeurs sûres Kolossalis et KWS Salamandra1 sont accompagnées par deux variétés en développement : KWS Emotio et KWS Bernardino.

Dans les variétés précoces, vous pourrez retrouver KWS Robertino et Amaveritas aux côtés d'Agrogant. « Référence du marché demi-précoce », Kilomeris se distingue par sa « régularité ». KWS Shako1, lancée l’année dernière, apporte « du potentiel, un bon niveau d’UFL et une très bonne tenue de tige ». À noter aussi : l'arrivée de KWS Adaptico, en fin de groupe. Ses points forts : « une très bonne vigueur de départ, une très grosse masse végétative et un fort potentiel de rendement ».

1 : Vous pouvez retrouver tous les résultats de post-inscription 2021 de ces variétés sur Varmaïs.

