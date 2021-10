Désherbage des céréales à paille L'OAD www.desherbez-pro.com évolue

Belchim Crop Protection fait évoluer son outil d'aide à la décision (OAD) www.desherbez-pro.com. Objectif : « accompagner les utilisateurs de prosulfocarbe afin de positionner au mieux leur programme de désherbage dans le respect des cultures voisines non-cibles. »

L'outil www.desherbez-pro.com permet de « déterminer les plages horaires les plus favorables en termes de conditions de pulvérisation pour effectuer le désherbage à base de prosulfocarbe, tout en respectant la réglementation en vigueur et les bonnes pratiques, et limiter notamment tout risque de dérive », présente Belchim Crop Protection.

Cette web-application peut être installée gratuitement sur smartphone, tablette ou ordinateur. Vous pourrez y retrouver « la réglementation en vigueur pour la protection des cultures non-cibles et les notices Roxy 800 et Fidox 800 ».

