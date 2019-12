Variétés de maïs grain et fourrage La famille Syngenta s'agrandit avec 13 nouveautés pour les prochains semis

En vue des semis 2020, l'offre Syngenta se voit doter de 11 nouvelles variétés en maïs grain et de 2 nouveautés en maïs fourrage. Découvrez leurs caractéristiques.

Pour les semis 2020, SY Fregat (précoce) rejoint SY Telias, SY Salvi, SY Calo et SY Impulse dans la gamme Powergrain, caractérisée par des hybrides de maïs grain qui augmentent la rentabilité à l'hectare.

Toujours en maïs grain, les créneaux des demi-précoces à demi-tardifs s'étoffent aussi avec six nouveautés. Parmi elles : SY Torino et SY Enermax, dentées demi-précoces. SY Torino fait preuve « d'un remplissage des grains et d'une dessication très rapide qui permet de gagner en précocité. Elle excelle dans les très hauts potentiels ». De son côté, SY Enermax se distingue par une « régularité des performances » et « des composantes de rendement équilibrées ». SY Chorintos et SY Scorpius se montrent, toutes les deux, « adaptées aux contextes sans irrigation et capables de descendre à 15 % d'humidité ». « Elles valorisent, par ailleurs, toutes les situations et particulièrement les situations limitantes ». SY Chorintos offre aussi « une excellente tolérance à la fusariose des épis ». Avec une « très bonne régularité d'épis », SY Premeo montre un « bon potentiel en bonnes et moyennes situations ». En fin de groupe G3, SY Infinite révèle « un très haut potentiel de rendement, une rapidité de remplissage et de dessication avec une qualité de plante préservée ».

Deux nouveautés font également leur entrée sur le créneau tardif : SY Andromeda, dotée d'une « grande stabilité » et SY Bilbao, qui montre une « grande adaptabilité à toutes les situations de culture et une bonne tolérance aux maladies du feuillage ».

La gamme fourrage s'enrichit avec SY Glorius (270-290) et SY Collosseum (280-300). Corné denté demi-précoce, la première variété fait la différence « par son apport en matière sèche et sa richesse en amidon. Elle est particulièrement adaptée aux rations qui incorporent entre 10 et 15 kg de matière sèche de maïs ». La seconde est une variété cornée demi-précoce et se distingue par un « très bon rendement à l'hectare ».

