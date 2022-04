Lutte contre l'oïdium La solution de biocontrôle Messager désormais autorisée sur céréales

« Lancée en 2016 pour la vigne et l'agriculture biologique, la solution de biocontrôle Messager est désormais utilisable en céréales et arboriculture », a annoncé Cerience, le 19 avril dernier.

Stimulateur de défenses naturelles des plantes à base de COS-OGA (12,5 g/l), Messager et ses seconds noms commerciaux, Mesalia et Mestar, sont désormais autorisés sur les cultures suivantes : céréales à paille, cultures ornementales, fruits à pépin, houblon, PPMAC (plantes à parfum, aromatiques, médicinales et condimentaires), riz, tabac et bananier.

Cérience détaille la liste des usages autorisés et les conditions d'application (nouveaux usages en vert) :

Cultures autorisées Dose maximale d'emploi Nombre max d'applications Délai avant récolte (j) Vigne (mildiou, oïdium) 2 l/ha 8/an 3 Cultures légumières sous serre (cultures basses > 50 cm : fraisier, courgette) (oïdium) 2 l/ha 5/an - Cultures légumières sous serre (cultures hautes < 50 cm : tomate, concombre, poivron, aubergine) (oïdium) 4 l/ha 5/an - Céréales à paille (conseillé sur oïdium, septoriose) 2 l/ha 5/an 3 Cultures ornementales (conseillé sur oïdium) 3 l/ha 8/an Non applicable Fruits à pépins (conseillé sur tavelure, oïdium) 4 l/ha 5/an 3 Houblon (conseillé sur oïdium, mildiou) 5 l/ha 8/an 3 PPAMC 2 l/ha 8/an 1 Riz (conseillé sur pyriculariose) 2,5 l/ha 4/an 3 Tabac (conseillé sur mildiou) 2 l/ha 5/an Non applicable Bananier (conseillé sur cercosporiose) 0,5 l/ha 20/an 1

