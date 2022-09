Désherbage des betteraves « Large spectre » et « grande flexibilité d'action » pour Goltix Silver

Adama complète sa gamme de solutions betteraves dès cette campagne avec la récente homologation de son herbicide Goltix Silver, composé de 350 g/l de métamitrone et de 60 g/l de quinmérac.

« L’innovation de Goltix Silver réside dans la complémentarité et le dosage équilibré de ses matières actives, explique Sylvie Llados, chef marché betteraves pour Adama. Sa largeur de spectre couvre ainsi toutes les dicotylédones classiques comme les chénopodes, les renouées et les matricaires ainsi que les dicotylédones plus spécifiques et plus difficiles à maîtriser comme les ombellifères et le gaillet. Cette formulation a démontré d’excellents niveaux d’efficacité et de sélectivité », précise l'experte.

Goltix Silver présente également « une grande flexibilité d’emploi : il peut s’insérer dans tous les types de programmes, en pré comme en post-levée, avec un nombre d’applications pouvant aller jusqu’à cinq en post-levée ».

À noter : « Pour limiter l’impact de la métamitrone et du quinmérac sur l’environnement, Adama recommande de ne pas dépasser 2 800 g/ha de métamitrone et 250 g/ha de quinmérac. »

