Agriculture biologique Le semencier drômois Top Semence mise sur le bio

• AFP

Le groupe drômois Top Semence va se doter d'installations spécifiquement consacrées à la production de semences pour l'agriculture biologique, ont annoncé jeudi les dirigeants de l'entreprise.

Le montant de l'investissement, qui sera réparti sur deux ans, n'a pas été rendu public. Créée en 1949, cette union de coopératives agricoles est spécialisée dans la production de semences de grandes cultures. Elle compte aujourd'hui près de 1 200 agriculteurs multiplicateurs.

Le tournant du bio est « une réponse aux attentes sociétales. C'est aussi une sécurisation du revenu des exploitations agricoles en leur apportant un meilleur revenu », a expliqué à la presse Raphaël Comte, directeur des opérations. « Cet atelier sera une référence dans le quart sud-est de la France », a-t-il assuré.

D'autres investissements sont prévus au site historique de cette union de coopératives implantée à La Bâtie-Rolland, près de Montélimar. L'entreprise a en effet choisi de diversifier sa production qui fait face à une vive concurrence. « Il est de notre devoir de préparer l'avenir pour proposer à nos agriculteurs multiplicateurs d'autres espèces. On teste de la lentille, du quinoa, des haricots, du chanvre... », a commenté Didier Nury, directeur général de Top Semence.

« Notre devoir est aussi d'adapter les pratiques agricoles aux nécessités de l'agroécologie et nous avons donc un centre expérimental de 40 hectares dédié aux développements de nouveaux protocoles agricoles », a-t-il poursuivi. La capacité de séchage devrait notamment être revue. « Les récoltes vont de plus en plus vite. Il faut que le site puisse accepter de plus en plus de productions sur un temps de plus en plus réduit », a souligné Raphaël Comte.

Top Semence est détenu par 11 coopératives présentes sur l'ensemble de la Vallée du Rhône, depuis le département de l'Ain jusqu'à la Méditerranée, sans oublier la région des Préalpes. Le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise s'élève à 54 millions d'euros (chiffre d'affaires prévisionnel 2020-2021).

