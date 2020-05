Variétés de céréales à paille Lemaire-Deffontaines propose sept nouveautés pour les semis 2020

Sept nouvelles variétés de céréales à paille rejoignent la gamme Lemaire Deffontaines pour les prochains semis. Parmi elles : trois blés d'hiver, une orge d'hiver 2 rangs, un escourgeon et deux triticales.

Pour les semis 2020, Lemaire Deffontaines propose trois nouveautés en blé d'hiver. Parmi elles, Antibes, variété demi-tardive à demi-précoce, inscrite en Belgique avec un rendement de 107 % des témoins. Cette variété est aussi « caractérisée par une forte fertilité, une bonne tolérance au froid, à la verse et à bon nombre de maladies », indique Philippe De Wilde, responsable développement Lemaire Deffontaines.

BPS demi-tardif également inscrit en Belgique, Crossway présente « une bonne tolérance à la verse, aux maladies et à la cécidomyie orange. Il bénéficie aussi d'un très bon comportement en panification, d'une force boulangère assez élevée et d'un poids spécifique assez élevé ». Blé de force demi-précoce, Christoph est en observation par l'ANMF. Ses qualités : « une bonne tolérance au froid, à la verse et aux maladies, et une teneur en protéines supérieure à la moyenne ». Cette variété est développée en agriculture conventionnelle et biologique. Lemaire Deffontaines poursuit le développement de son offre en semences biologiques, qui « représente plus de 20 % du chiffre d'affaires du semencier. [...] Deux variétés de blé d'hiver demi-précoces inscriptibles en octobre 2020 sont également dans le réseau spécifique AB du Geves ».

Du côté des orges, le semencier lance Terravista, variété d'orge d'hiver 2 rangs assez tardive à maturité, inscrite en France en octobre 2019. Elle est « productive, tolérante aux maladies et destinée aux zones fourragères ». À noter : « sa tolérance au froid exceptionnelle, c'est la seule variété à avoir reçu une double bonification à l’inscription pour ce critère depuis bien longtemps ».

Inscrite en France en janvier 2020, la variété d'escourgeon à orientation brassicole Creative se caractérise par « un potentiel élevé et un très bon comportement agronomique ». De par sa tolérance aux maladies, elle sera proposée « en semences biologiques et conventionnelles ».

Des variétés de triticale productives et rustiques

« Conscients des mutations profondes à venir et des défis à relever, nous avons fait aussi le choix de diversifier nos axes et programmes de sélection en s’intéressant à de nouvelles espèces telles que le triticale, le petit et le grand épeautre, des débouchés émergents et d’autres modes de production », explique Lemaire Deffontaines. Deux variétés de triticales ont d'ailleurs été inscrites au catalogue français en octobre 2019 : Bilboquet et Kitesurf, « demi-alternatives, productives à bon comportement aux maladies. Kitesurf se distingue de Bilboquet par une précocité supérieure et un développement végétatif plus important et une forte production de biomasse ». Elle est également disponible en agriculture biologique.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net