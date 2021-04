Filière orge-malt-bière Malteries Soufflet produit les premiers malts HVE pour la brasserie Gallia

La malterie de Pithiviers-le-Vieil dans le Loiret a lancé ses premières productions de malts durables HVE (haute valeur environnementale) pour Gallia, qui vient d'ouvrir sa seconde brasserie à Sucy-en-Brie en Ile-de-France.

« La production d'orges HVE est en croissance et les agriculteurs cherchent des débouchés qui valorisent leurs orges. Malteries Soufflet développe également une politique de production de malts durables dans le cadre de la démarche Semons du Sens. Par ailleurs, Gallia a pensé sa nouvelle brasserie dans une logique de qualité et de responsabilité, en privilégiant notamment des approvisionnements en malts locaux HVE. »

Toutes ces attentes ont donc débouché sur « un partenariat pionnier avec Gallia/Heineken » et « la création d'une nouvelle filière durable orge-malt-bière locale et HVE », explique le groupe Soufflet. « Les orges HVE et la bière sont respectivement cultivées et brassées à moins de 100 km de la malterie de Pithiviers-le-Vieil », qui est dédiée depuis plus de 10 ans aux malts spéciaux et bio.

Outre les côtés local et durable, le groupe Soufflet souhaite également mettre en avant « une juste répartition de la valeur pour tous les acteurs de la filière, du champ à la bière ».

