Semis 2020 Mas Seeds mise sur le bon comportement des variétés de colza à l'installation

Mas Seeds poursuit son investissement pour la culture du colza. Pour les semis 2020, le semencier mise sur le bon comportement des variétés à l'installation (vigueur de départ, résistance aux ravageurs...) avec le lancement d'un label dédié : "Safety +".

Pour les prochains semis, l'offre colza de Mas Seeds sera portée « par la variété Shield (demi-tardive) reconnue pour son excellent comportement face à l’orobanche et la variété Miranda (demi-tardive) apportant de la stabilité de rendement dans toutes les situations et une sécurité sanitaire notamment face au phoma », indique Erwan Bougoüin, responsable marketing et développement du semencier.

Le semencier propose également une nouveauté : DC2018, « variété demi-tardive apportant de très bons rendements dans les situations à haut potentiel et possédant un très bon comportement agronomique (vigueur de départ et profil sanitaire) ». Cette variété DC2018 dispose du nouveau label "Safety +", destiné aux variétés ayant « un très bon comportement à l’installation ».

Parmi les atouts de DC2018, « une meilleure vigueur de départ (+ 3 à 7 % des plantes au stade 4 feuilles, plus de volumes de plantes avant l'hiver (+ 12 %) pour réduire les impacts des ravageurs et la réduction des coûts de production par une optimisation de la fertilisation (0,5 kg/m² de volume végétal en plus avant l’hiver = 30 à 35 kg d’azote/ha économisés). D’autres variétés avec ce label sont en cours d’inscription au catalogue français et européen. »

