Variétés de céréales à paille « Moisson de nouveautés » chez Saaten-Union

Parmi les propositions à l'inscription de l'automne 2021, Saaten-Union compte 14 variétés de céréales à paille, dont 7 blés lignées et 4 blés hybrides, 1 triticale et 2 orges d'hiver.

Ces 14 nouveautés viendront « nourrir le portefeuille variétal lignées et hybrides du nouveau Réseau Deleplanque Saaten-Union, emmené par la figure de proue Chevignon », note le semencier.

Parmi elles, 5 blés lignées, tous BPS, proposés à l'inscription en conventionnel, que nous présente Saaten-Union :

- SU Addiction (APB 299-050) (6 - BPS) : « il allie une excellente productivité (score moyen de 104,3 % en traité zone tardive, parfaitement équilibré entre les deux années), sans aucun compromis sur les teneurs en protéines (la variété bénéficie d'un double bonus relation rendement-protéines), une bonne tolérance aux maladies, la résistance à la cécidomyie et une valeur en panification attractive qui en feront un candidat VRM ».

- SU Mousqueton (APB 564-014) (6,5 - BPS) : « une variété tolérante aux maladies (note de 5,5 face à la fusariose et bonus septoriose) et très régulière. Elle couvre bien le sol, assure un couple rendement protéines favorable et répond pleinement présente en qualité. SU Mousqueton sera multiplié par plusieurs établissements cette campagne pour une disponibilité en culture aux semis 2022 ».

- SU Marmiton (APB 047-103) (7-BPS) associe « précocité et qualité, et se destine plus naturellement aux marchés du sud de la France. Proposée à l'inscription en zone précoce avec un score de près de 105 % des témoins CTPS, la variété présente sur le plan qualitatif de très bons volumes et des notes totales de panification régulièrement élevées. Sa résistance à la cécidomyie est un atout supplémentaire. La variété sera largement expérimentée par la distribution et la prescription en 2022 ».

« Également proposées à l'inscription à l'automne 2021, SU Foison (APB 047-041) et SU Espadon (APB 106-121) ne feront pas l'objet de développement sur le territoire français. Et déléguée à Asur, la variété Pictavum (BASF 1905 F) (7 -BP) complètera l'offre variétale 2021-22. [...] ».

Du nouveau aussi pour les blés hybrides et le triticale

Du côté des quatre variétés de blé hybride proposées à l'inscription, Saaten-Union mise notamment beaucoup sur SU Hyreal (APBH 5399-447) (6,5 - BPS), semé dès cet automne dans plusieurs régions de France. Il associe « la résistance à la cécidomyie, la tolérance à la mosaïque et le gène Pch1. Positionné en cœur de marché, l’hybride est également productif (score de 105,3 % des témoins, 1er de la zone intermédiaire) et qualitatif (bons W et très bonnes notes totales de panification) ».

« L’hybride SU Hycardi (APBH 4635-565) (7 - BPS) offre la tolérance à la mosaïque, ainsi qu’un ensemble de tolérances aux maladies du feuillage et de l’épi (note de 7 face aux rouilles, à l’oïdium et à la septoriose (bonus)). Associant précocité et qualité (notes de panification supérieures à 260), il retiendra l’attention des agriculteurs du Sud de la France jusqu’aux zones situées en Nord Seine. Mis en production cette campagne, il fera également partie des variétés qui renforceront l’offre variétale hybride "nouvelle génération" pour les semis 2022 ».

À noter aussi : avec la proposition à l'inscription de SU Carolus (Nord 19-44613), le semencier marque son retour en triticale. « La variété met en avant un score à l’inscription de 104,3 % des témoins, une très bonne tolérance aux rouilles, et plus globalement aux maladies du feuillage. Elle bénéficie aussi d’un bonus PS. Elle sera développée dès la prochaine campagne aux côtés de SU Askadus inscrit cette année en République Tchèque, et multiplié sur des surfaces significatives dès cet automne en France ».

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net