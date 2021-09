Protection des céréales à paille Faire évoluer les pratiques du T1 conventionnelles vers du 100 % biosolutions

Avec sa gamme « Nutrition santé », UPL entend accompagner l'évolution des pratiques de protection contre les maladies sur céréales à paille. Sur le sujet, la firme présente d'ailleurs une nouvelle plateforme dédiée à la nutrition santé des plantes.

Lors d'une conférence de presse en ligne, les équipes UPL ont rappelé leur engagement envers les biosolutions avec la présentation de leur gamme « Nutrition santé ». Elle contient notamment 4 offres 100 % biosolutions pour les céréales à paille, associant à la fois une solution fongicide de biocontrôle et un produit biostimulant, indique Maxime Luneau, chef marché grandes cultures UPL.

Deux objectifs complémentaires : « partir sur une base saine grâce au produit de biocontrôle et optimiser croissance et vigueur de la plante avec le biostimulant ». Au prix d'environ 24 €/ha, l'application est recommandée « entre le stade épi 1 cm et le stade 2 nœuds ». Pour Maxime Luneau, l'idée à terme est de « remplacer le T1 conventionnel, encore utilisé aujourd'hui sur la moitié des surfaces céréales en France ».

Afin de faire découvrir cette nouvelle gamme « Nutrition santé », UPL met à disposition des agriculteurs et de la grande distribution une plateforme virtuelle dédiée depuis le 13 septembre dernier. Vous pouvez y retrouver toutes les infos sur les conditions d'utilisation de ces produits, leur mode de fabrication, le réseau expérimental, les résultats d'essais, etc. Ce salon virtuel dispose également d'un espace d'échanges avec les experts UPL.

Plongez au cœur de la Nutrition Santé™ avec le Salon Virtuel @UPLOpenAgFR Dès le 13/09 notre équipe d'experts vous emmène dans les champs, sites de production >pour tout savoir sur la Nutrition Santé™. Parlons #biosolutions #céréales #innovations #agroécologie #agriculture pic.twitter.com/iaDnYBvOzO — UPL France (@UPLOpenAgFR) September 7, 2021

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net