Partenariat avec Axioma Nufarm complète son offre avec un biostimulant pour les oléoprotéagineux

Nufarm et Axioma viennent de signer un partenariat pour la distribution exclusive en France d'un biostimulant utilisable sur colza, soja et tournesol, qui sera homologué en fin d'année.

« Notre volonté est de proposer une gamme de biostimulants et biocontrôles complémentaires à nos gammes de solutions conventionnelles historiques sur le marché, explique Christelle Caumont, cheffe marché biostimulant chez Nufarm France. Ce partenariat avec Axioma est la concrétisation dans nos efforts de recherche d’acteurs fiables pour consolider notre offre. »

Il débouchera sur l'arrivée d'ici la fin de l'année d'un biostimulant utilisable en agriculture biologique sur colza, soja et tournesol. Parmi les atouts de ce produit mis en avant par la firme : « il améliore le développement aérien des plants, stimule la photosynthèse, accroît la tolérance au stress hydrique et favorise le développement racinaire et la mise en réserve ».

