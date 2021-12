Homologation de Pictor Active Un nouveau fongicide pour pois, lupins, lentilles sèches et fèves sèches

« Alors que plusieurs substances actives très utilisées pour la protection des pois protéagineux ont été retirées du marché ces deux dernières années », BASF vient d'annoncer le lancement de Pictor Active, un nouveau fongicide prêt à l’emploi, « efficace contre l’anthracnose (ascochytose), le botrytis et la sclérotiniose ».

Avec le lancement de Pictor Active, BASF entend contribuer à « sécuriser la production des légumineuses et la diversification des assolements ».

Ce nouveau fongicide contient « deux substances actives complémentaires : le boscalid et la pyraclostrobine. Il s’utilise en un passage dès le début de la floraison, et est également utilisable en fractionnement sur pois protéagineux, pois fourragers, pois secs et fèves sèches, avec un premier passage à demi-dose début floraison et un second passage 14 jours plus tard », explique la firme.

« Pictor Active est homologué à la dose de 1 l/ha sur pois protéagineux, pois fourragers et lupins, pour contrôler l’anthracnose (ascochytose), la pourriture grise et la sclérotiniose, et sur légumineuses potagères sèches pour contrôler les maladies des taches brunes, la pourriture grise et la sclérotiniose. Il est autorisé du stade BBCH 51 (apparition des boutons floraux) au stade BBCH 75 (50 % des gousses ont atteint leur longueur finale), avec une ZNT aquatique de 5 m et un DAR couvert par les conditions d’emploi DAR F (stade BBCH 75). »

