Plantes multi-services Pour Sem-Partners, « tous les mélanges ne se valent pas »

Parmi les plantes multi-services, Sem-Partners met en avant sa gamme de mélanges d'intercultures courtes en fonction des objectifs recherchés.

Si l'objectif avec votre couvert végétal est « l’économie d’azote minéral », Sem-Partners recommande son pack Rota-blé Ferti, composé de fenugrec à hauteur de 50 %, qui va « maximiser la restitution d'azote en 100 jours. Ce mélange prêt à semer inclut également 20 % de niger, 20 % de radis chinois et 10 % de phacélie et est donc à semer tôt ».

Et si « votre objectif premier est plutôt la maîtrise des adventices », retrouvez le Rota-blé Clean, composé de sarrasin (56 %), phacélie (22 %) et radis chinois (22 %). « Il pourra être semé plus tardivement, par exemple sur la 2e quinzaine d’août en zone nord. Son cycle végétatif ultra-court permet d’envisager une efficacité certaine du couvert 50 jours après le semis », explique le semencier.

« Les espèces choisies ont fait leurs preuves en matière de facilité d’implantation et de bonne adaptation aux conditions séchantes », précise aussi Geoffroy Le Tallec, responsable ventes & développement de Sem-Partners.

Et pour accompagner le colza ?

En ce qui concerne le colza associé, Sem-Partners estime que les légumineuses, grâce à leur capacité à fixer l'azote de l'air, représentent « les meilleures candidates » pour cette technique. « Néanmoins, toutes les légumineuses ne sont pas adaptées. Elles doivent répondre à des exigences précises : gélives, peu concurrentielles pour le colza même en cas de non-destruction hivernale, bien adaptées aux conditions estivales et potentiellement répulsives face aux ravageurs d’automne ».

Le semencier a ainsi sélectionné 4 légumineuses et retenu 3 compositions :

« Colza-fix Duo FL (fenugrec + lentille), performant et facile à mettre en œuvre dans la plupart des situations » ;

(fenugrec + lentille), performant et facile à mettre en œuvre dans la plupart des situations » ; « Colza-Fix Trio GFL (gesse + fenugrec + lentille), facile à détruire et performant même en conditions sèches » ;

(gesse + fenugrec + lentille), facile à détruire et performant même en conditions sèches » ; « Colza-Fix Quatro GFLV (gesse + fenugrec + lentille + vesce commune de printemps), bien adapté aux zones gélives ».

