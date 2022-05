Pro Pulse Lidea et Top Semences allient leurs forces en faveur des légumes secs

• SG Terre-net Média

Annoncé dès juillet 2021, Lidea et Top Semences ont officialisé, début avril 2022, le regroupement de leurs activités de création variétale dédiées aux légumes secs au sein d'une même société, nommée Pro Pulse. L'objectif : « répondre plus rapidement aux besoins des agriculteurs et aux demandes des consommateurs, tout en répondant aux objectifs du Plan Protéines ».

Via la mise en commun de leurs moyens de sélection variétale et de leurs ressources génétiques en légumes secs sous la société Pro Pulse, Lidea et Top Semences visent à dynamiser la création de nouvelles variétés de pois chiche, lentille et haricot sec. Les deux entreprises entendent, en effet, « augmenter leurs capacités à proposer des variétés de légumes secs mieux adaptées aux attentes : des consommateurs qui ont des exigences nutritionnelles et des préoccupations éthiques et environnementales ;

agronomiques des producteurs en termes de rendement, de tolérance aux stress (notamment hydrique...), de tolérance aux maladies, de facilité de récolte etc... ;

des industriels en prenant en compte les marchés et les besoins technologiques en fonction des différents débouchés ». Revoir > Les étapes clés de l'itinéraire technique de la lentille Les deux partenaires précisent : « les variétés issues de cette recherche seront attribuées préférentiellement aux deux sociétés qui en assureront chacune la production et la commercialisation. Chaque partenaire conserve, en outre, la propriété des variétés déjà inscrites ou en cours de dépôt. »

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également