Activateurs de sol Rhizeos de Bio3G obtient son AMM

« Après cinq années de recherche, plus de cinquante essais en champs et en laboratoire, et plus de 30 % du budget recherche & développement de l'entreprise investi », Bio3G entend « implanter solidement son programme Rhizeos dans le paysage agronomique français avec l'obtention de son AMM ».

Rhizeos, qui vient d'obtenir son AMM sous le numéro 1200070, représente « un programme complet d’optimisation et de valorisation de la rhizosphère grâce à son action stimulante des populations microbiennes des sols », explique Marc Guillermou, dirigeant de Bio3G « Ce programme a été développé en étroite collaboration avec une équipe de recherche spécialisée dans l’étude des microorganismes des sols agricoles du CNRS. Son intégration aux différents engrais et amendements Bio3G active naturellement la croissance des cultures, et permet ainsi d’améliorer les performances techniques et la rentabilité des exploitations agricoles et des professionnels des espaces verts ».

D'après les essais Bio3G, Rhizeos « agit positivement sur le microbiote du sol » et « est à l'origine d'une large cascade de transformations dans la rhizosphère : croissance plus forte des populations microbiennes, activités enzymatiques microbiennes plus fortes, augmentation de la minéralisation de la matière organique, flux de nutriments et de minéraux intensifiés... »







