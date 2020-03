Intercultures Saaten-Union met en avant Akiro et Verdi pour la campagne 2020

SG Terre-net Média

Pour Saaten-Union, « le regard porté sur la gestion de l'interculture a beaucoup évolué, avec une attente croissante de résultats sur la protection et la vie du sol, et sur la gestion du parasitisme ». Dans ce contexte, le semencier entend proposer son expertise en la matière et met en avant deux variétés pour la campagne 2020 : le radis fourrager Akiro et la moutarde blanche Verdi.

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire S'inscrire

A lire également