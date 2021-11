farmi.com Soufflet Agriculture lance son site de e-commerce

Soufflet Agriculture lance farmi.com, son site dédié à la vente de produits et services agricoles en ligne pour « accompagner les évolutions et les transformations de l'agriculture ».

« Farmi.com propose aux agriculteurs tout ce dont ils ont besoin pour la gestion de leur exploitation. Les produits se présentent sous de nombreux formats adaptés aux différents besoins : vrac, big bag, sac. Et toutes les gammes Soufflet Agriculture sont concernées : semences agricoles, fertilisants, alimentation animale, santé du végétal, carburants, services agricoles, équipements agricoles et de protection individuelle », présente le négoce dans un communiqué.

« Forts de notre réseau de commerciaux sur tout le territoire, nous sommes à même de proposer à l'utilisateur une offre en ligne aussi personnalisée que s'il passait en direct avec un agent relation culture. Le client peut tout à fait naviguer de l'un à l'autre avec son commercial. Chez Soufflet Agriculture, nous savons en effet que celui-ci est irremplaçable pour permettre un service client de qualité. Farmi.com vient en complément de notre action sur le terrain », indique Grégoire Boyen, directeur général de Soufflet Agriculture.

À noter : « Farmi.com est un service distinct mais complémentaire de l’application Farmi, lancée par Soufflet Agriculture en 2017. Conçue pour accompagner les agriculteurs dans leur quotidien, l’application, compte aujourd’hui plus de 12 000 utilisateurs réguliers », précise le négoce. Parmi les différentes utilités de l'application : « la note de marché quotidienne, la consultation des cotations Euronext et Chicago (CBOT), l’accompagnement des agriculteurs dans la surveillance des maladies et des ravageurs et la possibilité de vendre céréales et oléo-protéagineux directement depuis l'application... ».

Soufflet #Agriculture lance son site de #ecommerce dédié à la vente de produits et services agricoles en ligne. Pour le découvrir, rendez-vous sur https://t.co/qFBkfk6WFchttps://t.co/1v84WmkLkH — Groupe Soufflet (@GroupeSoufflet) October 26, 2021

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net