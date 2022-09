« Toulouse Innovation Center » Syngenta a inauguré son siège social à Toulouse (31)

Avec l'inauguration du « Toulouse Innovation Center » , Syngenta confirme « sa volonté d’investir en France et de développer son pôle de R&D, notamment semences dans la région Occitanie ».

« Ce site a été ouvert en 1983 et a bénéficié de plus de 20 millions d’euros d’investissement sur ces dernières années pour en faire un hub européen et mondial de l’innovation en semences, explique la firme dans un communiqué. Siège social de Syngenta France, il accueille notamment aujourd’hui un laboratoire de génotypage de rang mondial, des serres de plus de 4 700 m² et de nombreuses autres structures dédiées à l’innovation ».

« Syngenta France tient une place de choix au sein de Syngenta Groupe par sa taille, la variété de ses cultures, et la qualité de ses équipes, a tenu à confirmer, à cette occasion, Laure Roberts, directrice des ressources humaines du groupe. La France est un centre de recherche majeur pour le groupe. Cet investissement renforce encore le rôle de Syngenta France dans le façonnement de l'agriculture du futur ».

Syngenta compte plus de 1 400 salariés en France, dont 350 à Toulouse, répartis dans toutes les régions et sur 9 sites majeurs.

