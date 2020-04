Formation aux bonnes pratiques Syngenta lance son « e-académie : viser zéro impact »

Syngenta entend accompagner les agriculteurs à se former aux bonnes pratiques avec le lancement de cette "e-académie". La plateforme est accessible en ligne gratuitement et présente différents parcours d'information autour de l'agriculture durable.

« L'e-académie : viser zéro impact » est « constituée de parcours de formation gratuits et sans engagement. Ces parcours couvriront, à terme, toutes les pratiques liées à l’environnement (biodiversité, eau, sol et air) et à la sécurité des personnes (agriculteurs et riverains) », présente Syngenta dans un communiqué.

Chaque sujet de formation est traité « à travers trois à cinq modules interactifs », avec des vidéos et des exercices ludiques illustrant les enjeux, la réglementation et des solutions pratiques pour « viser zéro impact ». À ce jour, trois sujets sont en ligne :

« Comment gérer son fond de cuve de pulvérisateur ? »

? » « Comment maîtriser la dérive ? »

? » « Comment désherber en zone à enjeu eau ? »

« Ce dispositif digital vient compléter une offre d’accompagnements de sensibilisation sur ces sujets. Dans le cadre du plan de croissance responsable de Syngenta lancé en 2013, près de 30 000 personnes ont participé à des ateliers, principalement axés autour de la sécurité et de l’utilisation de buses à injection d’air ».

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net