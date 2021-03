Outil d'aide à la décision Terres Inovia propose son outil « Régulateur printemps colza »

Avec l'outil en ligne « Régulateur printemps colza », l'agriculteur peut estimer le risque de verse au printemps et l’intérêt d’appliquer ou non un régulateur de croissance, présente Terres Inovia.

L’outil "régulateur printemps colza" estime « le risque de verse du colza au printemps et indique l'intérêt ou non d'appliquer un régulateur de croissance, en fonction de la variété de colza implantée, de sa sensibilité à la verse, de la densité de peuplement, de la quantité d’azote disponible et de l’élongation à l’automne », explique l'institut technique.

« La régulation doit rester une pratique exceptionnelle »

« Le choix d’une variété de colza peu sensible à la verse, un peuplement maîtrisé et une disponibilité en azote normale permettent de limiter le risque de verse. Rares sont les parcelles à risque pour lesquelles l’usage d’un régulateur peut apporter un gain. De plus, en l'absence de verse, la régulation peut avoir un impact négatif sur le rendement, en particulier en situation de stress hydrique durant la phase d'élongation de la tige et/ou pendant la floraison. La régulation doit donc rester une pratique exceptionnelle, à raisonner au cas par cas. »

