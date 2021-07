Phytosanitaires Trois partenaires supplémentaires pour le projet easyconnect

SG Terre-net Média

Depuis juin 2021, Belchim Crop Protection, FMC Corporation et Rovensa Group s'associent à Adama, BASF, Certis Europe, Corteva Agriscience, Nufarm et Syngenta, afin d'introduire le système de transfert fermé easyconnect sur le marché européen. Objectif : « fournir aux agriculteurs une solution innovante pour remplir leurs pulvérisateurs plus rapidement et plus facilement, avec une sécurité accrue pour eux et pour l'environnement ».

« Dans le cadre de l'engagement de CropLife Europe à rendre les systèmes de transfert fermés (STF) universellement disponibles, le nombre d'entreprises de la protection des cultures engagé dans le développement du STF easyconnect continue de croître », indiquent les équipes d'easyconnect. Depuis juin 2021, Belchim Crop Protection, FMC Corporation et Rovensa Group ont, en effet, rejoint Adama, BASF, Certis Europe, Corteva Agriscience, Nufarm et Syngenta dans ce projet. « Nous sommes désormais neuf acteurs clés du secteur de l’agrofourniture offrant aux agriculteurs un choix encore plus large de produits compatibles avec easyconnect », a déclaré Louise Brinkworth, responsable des bonnes pratiques phytosanitaires pour la région Europe, Afrique et Moyen-Orient chez Corteva Agrisciences. Pour rappel, ce système est conçu pour les produits phytosanitaires liquides et est constitué de deux composants : un bouchon à vis spécifique (prémonté sur les bidons) et un connecteur. Son lancement sur le marché est prévu en 2022 au Danemark et aux Pays-Bas, puis en 2023 en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. D'autres pays suivront. Développé par BASF, en collaboration avec des équipementiers, le système a été largement testé par les agriculteurs européens depuis 2015, afin de l'améliorer. Aujourd'hui, le prix de vente est estimé aux alentours de 1 000 € (sans l'adaptation nécessaire sur le pulvérisateur).

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

Tags Pulvérisation

Phytosanitaires

A lire également