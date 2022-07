Lemaire Deffontaines Un flux variétal dynamique pour améliorer les performances du pois protéagineux

Sélectionneur de céréales à paille en conventionnel et bio installé à Auchy-Lez-Orchies dans le Nord, Lemaire Deffontaines a également diversifié ses activités en 1984 avec le lancement d'un programme de sélection variétale en pois protéagineux. Aujourd'hui, les équipes de l'entreprise présentent un flux variétal important pour accompagner les producteurs de pois protéagineux face aux défis de cette culture reconnue pour ses « atouts agronomiques et environnementaux ».

Parmi les principaux critères de sélection en pois protéagineux figurent « le rendement, la tenue de tige à la récolte et la valeur nutritionnelle des graines. Depuis 10 ans, des gains de rendements significatifs ont été obtenus et la teneur en protéines augmente également régulièrement », observent les équipes Lemaire Deffontaines.

5 variétés inscrites depuis 3 ans

En 3 ans, le semencier a d'ailleurs inscrit 5 nouvelles variétés, dont Greenway, Batist et Captur, variétés assez précoces. Elles présentent toutes les 3, « une bonne tenue de tige à la récolte et une teneur en protéines élevée ». Greenway, pois vert, est aussi « la variété la plus productive depuis 2 ans dans le réseau graines vertes de Terres Inovia (112,9 % des témoins CTPS à l'inscription) ».

De son côté, la variété Batist a fini « 2e du réseau post inscription grains jaunes (106 % des témoins à l'inscription) ». Enfin, Captur a présenté « le meilleur compromis rendement/teneur en protéines à l’inscription ».

« La sélection variétale est un maillon essentiel pour améliorer la performance technique et la valorisation de la culture du pois qui dispose de peu de solutions chimiques. Mais elle reste fragilisée par un manque de financement en raison de la petite taille du marché et le faible taux d’utilisation des semences certifiées (environ 35 %) », soulignent les équipes Lemaire Deffontaines. « En France, les surfaces de pois protéagineux ont baissé fortement depuis le début des années 2000, en lien avec le développement de l’aphanomyces et les politiques agricoles successives, pour atteindre aujourd’hui environ 200 000 hectares ».

Plus d'infos sur Lemaire Deffontaines : Société familiale fondée en 1868 et basée à Auchy-lez-Orchies (Nord). Philippe Lemaire, qui dirige l'entreprise Lemaire Deffontaines avec Marc et Véronique Blervaque Lemaire, a profité de la conférence de presse organisée en juin 2022 pour présenter Thomas et Louis Blervaque, ses neveux, appelés à reprendre les rênes de l’entreprise familiale dans les prochains mois.



Quelques chiffres : 35 salariés dont 15 ingénieurs et techniciens, un CA de 8,8 M€ en 2021 et 17 % du CA consacré à la recherche.

Des atouts agronomiques

Lemaire Deffontaines veut toutefois continuer de croire en cette culture et investit dans la recherche. Rappelant « les nombreux atouts agronomiques du pois protéagineux » : « il ne nécessite pas d’apports azotés et se révèle être un excellent précédent pour la culture suivante. Son introduction dans les rotations favorise la régulation des maladies et des ravageurs ainsi que la gestion des adventices par la diversification des cultures, et contribue également à réduire l’émission de gaz à effets de serre ».

De plus, la France a défini en décembre 2020 une nouvelle stratégie nationale pour les protéines végétales dans le cadre du plan de relance. Pour mémoire, l'objectif est de « doubler les surfaces semées avec des espèces en protéines végétales pour atteindre 2 millions d'ha (8 % de la SAU) en 2030 ».

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net