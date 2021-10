Phytosanitaires UPL Europe rejoint le projet easyconnect

UPL Europe vient d'annoncer avoir rejoint le projet de système de transfert fermé (STF) easyconnect, afin « d'améliorer la sécurité des opérateurs et de l'environnement, tout en permettant une manipulation rapide et facile ».

Le groupe de travail du système de transfert fermé (STF) easyconnect s'agrandit à nouveau. UPL Europe rejoint ainsi Adama, BASF, Bayer, Belchim Crop Protection, Certis Europe, Corteva Agriscience, FMC Corporation, Nufarm, Rovensa Group et Syngenta dans ce projet. Pour rappel, le premier lancement sur le marché de ce STF est prévu en 2023 pour la France.

« Nous pensons que la mise en œuvre du STF profite à la fois à la sécurité des opérateurs et à la viabilité environnementale, et que ses effets bénéfiques seront durables, a déclaré Olivier Bocquet, Head Supply Chain & Manufacturing, UPL Europe. Cette mise en œuvre offre également à nos clients UPL un plus grand engagement en matière de sécurité résultant d’une collaboration à l’échelle de l’industrie. »

« Le système easyconnect est une technologie ouverte accessible à toutes les parties agricoles intéressées. Lesquelles sont invitées à contacter l’une des sociétés membres », précise le groupe de travail.

