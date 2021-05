Variétés de céréales à paille 2021 Des variétés pour tous les agris et tous les marchés chez Lemaire-Deffontaines

Depuis longtemps, Lemaire-Deffontaines a fait le choix de « diversifier ses axes de sélection en s'intéressant à de nouvelles espèces, de nouveaux débouchés et d'autres modèles de production ». Parmi les nouveautés pour les semis de céréales à paille 2021, le semencier met en avant quatre lignées en blé tendre d'hiver, dont deux en conventionnel et deux adaptées à l'agriculture biologique.

Pour les semis 2021, deux nouvelles lignées conventionnelles en blé tendre d'hiver font leur entrée au catalogue Lemaire-Deffontaines :

Arcachon : « un BPS de type hiver précoce inscrit en France en octobre dernier avec un rendement de 103 % des témoins. Variété peu sensible à la verse et aux maladies, elle possède un bon profil technologique et est déjà en observation par la meunerie française pour ses bonnes aptitudes à la panification. Arcachon est destiné à tout le territoire national », détaille le semencier.

Broadway : « BPS demi-tardif inscrit en Belgique en septembre 2020, il se distingue par sa tolérance au piétin verse (gène Pch1), son poids spécifique très élevé et sa forte teneur en protéines ».

Un axe de sélection adapté à l'agriculture bio

« Contraintes environnementales, pression sociétale, durabilité des productions, segmentation et émergence de nouveaux marchés sont autant de considérations à prendre en compte dans nos choix de sélection traditionnellement orientés vers les seules tolérances aux maladies et productivité », rappelle le semencier. Il poursuit notamment son travail de sélection de variétés adaptées à l'agriculture biologique.

Ainsi l'automne dernier, « deux lignées LD Chaine et LD Voile ont été inscrites en France avec la mention "variété pour l’agriculture biologique" dans le cadre d’un réseau officiel d’essais spécifique à ces variétés. BPS demi-précoces, inscrites respectivement avec un rendement de 115 % et 105,4 % des témoins, elles ont obtenu une excellente note de tolérance à la fusariose (6,5). Si LD Chaine présente un excellent potentiel de rendement et d’excellentes qualités agronomiques, LD Voile se distingue davantage par son très bon profil technologique ».

À noter aussi : l'inscription en Allemagne de Presley, « un triticale à fort potentiel » et l'arrivée au catalogue d’une variété de seigle lignée et d’avoine d’hiver.

